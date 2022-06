Come riportato dal Daily Star, Antonio Conte insiste per riabbracciare sul suolo londinese il Toro Lautaro Martinez. Il tecnico leccese, che ha guidato il puntero di Bahia Blanca per due stagioni all’Inter, vorrebbe provare a portare in Premier League il gioiello nerazzurro. La prima offerta che il club di Daniel Levy vorrebbe proporre è di 77 milioni di sterline, cifra comunque ritenuta troppo bassa dall’Inter che non ha intenzione di vendere l’uomo di punta della rinascita nerazzurra dopo gli addi di Mauro Icardi e Romelu Lukaku (prossimo al ritorno) e che rappresenta un asset fondamentale dal punto di vista tecnico per il club e per il tecnico Simone Inzaghi, come dichiarato dallo stesso AD Sport Giuseppe Marotta in varie interviste nei giorni scorsi. Nonostante le sirene provenienti da Londra sponda Spurs e nonostante tanti top club mondiali siano interessati a Lautaro Martinez, lo stesso calciatore e l’Inter vogliono continuare insieme un percorso di crescita e rincorsa verso altri titoli.