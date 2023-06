André Onana continua ad essere accostato con insistenza al Manchester United, ma i Red Devils valutano anche altri scenari. Dopo le ultime voci sul possibile rinnovo di David De Gea, pare infatti che il club inglese sta monitorando con attenzione anche il giovane portiere Djordje Petrovic.

Il serbo ha impressionato in MLS con il New England Revolution e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club inglesi, United compreso: secondo il Manchester Evening News, infatti, i Red Devils sono interessati al classe '99, anche se i contatti non sono ancora stati avviati.

