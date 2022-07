La trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala è come noto ormai in stand-by: la dirigenza nerazzurra deve prima liberare spazio nel reparto offensivo. La Joya potrebbe così iniziare a guardarsi attorno in caccia di alternative valide, nelle ultime ore si è parlato anche dell'ipotesi Manchester United, in caso di eventuale partenza di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato però da Manchester Evening News, al momento la Joya non rappresenta una priorità per i Red Devils che al contrario vogliono trattenere CR7: l'attaccante portoghese è considerato al centro del progetto tecnico.