Il Chelsea partirà presto all'assalto per André Onana: ne è convinto il quotidiano britannico Evening Standard, che rivela come il portiere camerunese dell'Inter sia l'obiettivo numero uno per la porta da consegnare a Mauricio Pochettino, nuovo allenatore dei Blues, specie dopo il no del Milan alla proposta da 90 milioni di euro per Mike Maignan.

Secondo il giornale, l'Inter potrebbe invece valutare offerte a partire da 60 milioni, e il Chelsea, che già ad aprile ha parlato col club nerazzurro in merito, potrebbe presto riallacciare i contatti. Le alternative a Onana includono Giorgi Mamardashvili del Valencia, Gregor Kobel del Dortmund e David Raya del Brentford.