Uno dei giocatori che maggiormente si è messo in luce con la maglia degli Stati Uniti eliminati ieri dal Mondiale in Qatar è il centrocampista Tyler Adams, capitano dell'USMNT, per il quale si è parlato anche di un potenziale interessamento dell'Inter. Ma le intenzioni del 23enne di Wappingers Falls, stato di New York, sembrano ben chiare: secondo il giornalista britannico Dean Jones Adams non vuole lasciare il Leeds United almeno per tutta questa stagione. "Non intende muoversi dai Whites, poi vuole vedere quali saranno le prospettive a fine campionato.