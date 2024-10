Salvatore e Sebastiano Esposito hanno deciso di fare un gesto significativo per la loro città natale Castellammare di Stabia, lanciando un progetto di riqualificazione del campetto nel rione Cicerone, con l'obiettivo di restituire vita a uno spazio sportivo ormai logorato, ma per loro altamente significativo essendo il luogo dove hanno mosso i primi passi nel mondo del calcio. Insieme al padre Agostino, i due fratelli si sono impegnati in prima persona nel rimuovere l’erba sintetica usurata, primo passo di un ampio piano finalizzato al recupero dell'area, come riporta PositanoNews.

Non ha potuto unirsi ai lavori a causa degli impegni con la Nazionale il terzo fratello, l'attaccante Francesco Pio, che però ha garantito il suo contributo nei prossimi giorni, rendendo questo progetto un vero sforzo di famiglia.