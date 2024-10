Come tutti i club qualificati alle competizioni europee, anche l'Inter rientra nelle regole generali del UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ovvero l’insieme delle regole e dei criteri di monitoraggio introdotte dall’UEFA e che sostituiscono le precedenti norme del Financial Fair Play. Con riferimento alle previsioni generali del FSR, in data 23 agosto 2022 è stato sottoscritto un Settlement Agreement con la UEFA. L’accordo viene applicato, oltre che nella stagione sportiva chiusa al 30 giugno 2022, anche per le successive sino alla stagione sportiva 2026/2027 inclusa e prevede come parametro di riferimento l’indicatore “Football Earnings” ovvero il risultato d’esercizio da bilancio consolidato rettificato da talune componenti (es. costi sostenuti per il settore giovanile, per il calcio femminile etc.).

L’accordo prevede una sanzione certa e non condizionata di Euro 4 milioni, iscritta nel bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2022 nella voce “Fondi per rischi ed oneri”, ed una ulteriore potenziale sanzione di massimi Euro 22 milioni sospesa in funzione del rispetto di valori target di “Football Earnings” negli anni di validità dell’accordo stipulato. Tali potenziali penalità saranno trattenute dalla UEFA a scomputo dei premi riconosciuti per la partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni europee. Il Gruppo aveva proceduto quindi ad accantonare nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022 un ulteriore importo, pari a Euro 4,8 milioni, nella voce “Fondi per rischi e oneri”, tenuto conto che il valore della sanzione era stato determinato sulla base di stime caratterizzate da intrinseca incertezza e che avrebbero potuto realizzarsi in misura diversa a quanto preventivato.

Sulla base delle ultime previsioni aggiornate fino alla stagione sportiva 2026/2027, predisposte dal Management del Gruppo, che evidenziano il sostanziale rispetto del valore di target del “Football Earnings”, nel presente esercizio si è ritenuto opportuno rilasciare l’appena sopra richiamato accantonamento a “Fondi rischi ed oneri”. Inoltre, a seguito dei risultati conseguiti nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 sono venute meno le restrizioni sportive in termini di limitazioni per la registrazione di nuovi calciatori all’interno delle liste UEFA. Per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023, l’UEFA Club Financial Control Body non ha rilevato eccezioni sui dati presentati dal Gruppo; come stabilito dal Settlement Agreement, il Gruppo rimane sotto monitoraggio da parte del comitato.