Anche la Lega Serie A celebra con una bella grafica l'arrivo del terzo Thuram nella storia del massimo campionato italiano: dopo Lilian e Marcus, è infatti la volta di Khephren, nuovo acquisto della Juventus. I due rampolli di famiglia sono nati entrambi in Italia, a Parma e Reggio Emilia, durante l'esperienza in gialloblu del padre difensore: un cammino insieme, dall'Italia e ritorno, ricordato dal profilo Instagram con una grafica che viaggia nel tempo, dal padre che accompagna i due ragazzini al padre in mezzo ai due figli ormai adulti e bardati dei colori dei propri club, con Lilian e Khéphren che rivolgono il loro sguardo verso Marcus.