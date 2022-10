Appena giù dal podio della classifica dei 50 migliori allenatori al mondo: Antonio Conte è dietro solo a Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Queste le motivazioni addotte dal magazine britannico Four Four Two: "Se tu chiedi ai tifosi del Chelsea, ti dicono che avrebbe avuto bisogno di più tempo. Anche i tifosi dell'Inter non avrebbero mai voluto che andasse via. Ha minacciato di lasciare il Tottenham e potrebbe ancora lasciarli prematuramente per il gradimento di alcune persone. Tutti l'avrebbero voluto di più, restano sempre con quel desiderio. L'Inter è passata dall'avere mezzi uomini all'avere campioni in meno di due anni, guidata dall'ascesa di Romelu Lukaku e dalla difesa a tre".