Arrivati entrambi a parametro zero dopo non aver rinnovato con Chelsea e Milan, a tre giorni dall'inizio della nuova stagione i due ancora non sono stati iscritti dal club nella lista ufficiale per la Liga. E ci sarebbe una clausola che consentirebbe sia al danese che all'ivoriano di lasciare il Barça gratuitamente qualora non fossero registrati entro la partita con il Rayo Vallecano di sabato prossimo. Il motivo? Mancano le possibilità economiche per registrare tutti i nuovi acquisti, tant'è vero che anche Lewandowski, Raphinha e Kounde devono ancora essere inseriti ufficialmente nella lista per le competizioni, così come non sono stati ratificati i rinnovi di Sergi Roberto e Dembelé.

La situazione di Kessie e Christensen, però, sarebbe diversa in quanto arrivati a parametro zero. La dirigenza del Barça è fiduciosa di poter risolvere la situazione parlando con gli agenti per non arrivare alla separazione unilaterale, ma ci sarà bisogno di alcune ulteriori manovre economiche per rientrare nei parametri della Liga (vendere un'altra quota dei Barça Studios e rinegoziare al ribasso alcuni contratti di altri calciatori).