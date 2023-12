Il Barcellona rischia di rimanere fuori dalle Coppe europee per la stagione 2024-2025 e anche oltre. Questo è il responso di un'inchiesta che uscirà domenica sul quotidiano tedesco Die Welt, della quale sono state pubblicate alcune anticipazioni riportate anche da Marca in Spagna. Il motivo della sanzione sarebbero le violazioni delle norme finanziarie della UEFA , secondo le quali i club sono obbligati a compensare le spese con le entrate corrispondenti. Lo scorso settembre il Barcellona ha registrato un utile netto di 304 milioni di euro al netto delle tasse, importo ottenuto utilizzando la terza e la quarta leva. I numeri verdi nei conti dell'ultimo esercizio sembravano allontanare lo spettro di una possibile sanzione

Ma purtroppo per il club catalano, le norme finanziarie della UEFA contemplano come determinanti solo le vendite che possono essere direttamente attribuite al business del calcio. L'ultimo rapporto annuale del club, fortemente indebitato, riporta anche ingenti entrate di denaro frutto di altre operazioni come la vendita di futuri diritti televisivi e di marketing, nonché dalle entrate delle altre emanazioni sportive della polisportiva come pallacanestro o pallamano. Le spese, inoltre, non corrispondono alle entrate ordinarie: sono tutte straordinarie. Il processo aperto dalla UEFA contro il Barça non si è ancora chiuso. È ancora in attesa di risoluzione. Secondo i media tedeschi queste entrate non influenzano la valutazione della UEFA. Die Welt assicura che i membri della UEFA hanno addirittura commentato che il bilancio del club è "un disastro". L'eventuale sanzione che potrebbe essere comminata alla squadra del Barça potrebbe equivalere a una sospensione "per due o tre anni" senza partecipare alla Champions League. "Maggiore è la perdita, maggiore è la sanzione", hanno assicurato al giornale teutonica fonti dell'organizzazione europea.