Lo sport continua a rappresentare un settore di grande attrattività per gli investitori: secondo il 2025 Sports Investment Outlook di Deloitte, il settore ha continuato ad attrarre un forte flusso di transazioni e l’interesse da parte di investitori istituzionali, società di private equity e individui con elevato patrimonio netto. E nonostante le operazioni sportive siano diminuite del 25% tra il 2023 e il 2024, la domanda degli investitori è rimasta elevata e si sono registrate operazioni di alto profilo in diverse discipline sportive.

Nel 2024, il calcio ha mantenuto la leadership negli investimenti sportivi, rappresentando la metà di tutte le transazioni che hanno coinvolto i detentori di diritti sportivi. Tuttavia, il volume è calato del 2% rispetto all’anno precedente. Il 16% delle operazioni si è concentrato nelle Big Five del calcio europeo. Subito dietro troviamo il basket e gli sport motoristici, che si posizionano rispettivamente con il 10% e l’8% degli investimenti totali. Gli investitori nordamericani continuano a essere i più attivi, con il 55% del totale, sebbene in calo rispetto al 62% del 2023. Al contrario, l’Europa ha visto un incremento della sua rilevanza negli investimenti, passando dal 20% al 24%. In forte contrazione gli investimenti dal Medio Oriente, che sono passati dal 9% del 2023 al 4% del 2024.