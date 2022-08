Sabato sera, a San Siro, Davide Ghersini vivrà una specie di déjà-vu quando darà il kick-off di Inter-Spezia. Il fischietto della sezione di Genova, infatti, arbitrerà le due squadre dopo averle incrociate otto mesi fa, lo scorso 1° dicembre, quando i nerazzurri si imposero 2-0 in virtù delle reti di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. In senso assoluto, Ghersini dirigerà la Beneamata per la seconda volta in carriera.