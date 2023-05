La stagione disputata finora da Francesco Acerbi ha indotto la dirigenza interista a puntare nuovamente sul difensore, in prestito dalla Lazio. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Dazn, infatti, il difensore centrale resterà in nerazzurro con un pagamento di 2 milioni di euro (la metà dei 4 stabiliti un'estate fa per il diritto di riscatto) per il cartellino e un contratto annuale con opzione per il secondo al giocatore.