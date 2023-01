Arriva dall'Inghilterra la notizia del no del Manchester United alla richiesta di prestito da parte dell'Inter del difensore svedese Victor Lindelof. Secondo il Daily Mail, infatti, i Red Devils non intendono privarsi fino a fine stagione del loro giocatore, anche se sin qui Erik ten Hag lo ha utilizzato davvero col contagocce avendo visto il campo solo in sei circostanze in Premier League. Il tecnico olandese, però, vuole ancora contare su di lui considerando il fatto che la sua squadra è ancora impegnata in ben quattro competizioni e necessita per questo di una rosa ampia.