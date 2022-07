Nella giornata di giovedì c'è stato un vertice in casa Atalanta tra Steve Pagliuca e Luca Percassi, con l'obiettivo di delinere le strategie di mercato per le prossime mosse. "In primis - riferisce il Corriere della Sera - , si è parlato di Andrea Pinamonti, nome caldo per l’attacco che l’Inter vuole piazzare a non meno di 20 milioni, poi di due mister X: un centrale difensivo e almeno un esterno di centrocampo". In uscita ci sono invece Miranchuk, Lammers, Hateboer, forse Demiral (accostato anche all'Inter) e Maehle, oltre a Pasalic e/o una punta in caso di offerte importanti.