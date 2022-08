Il derby alle porte potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte di Stefano Pioli. Secondo il Corriere della Sera, infatti, domani il Milan potrebbe presentarsi al cospetto del Sassuolo con Origi per Giroud in attacco e senza De Ketelaere, che ha appena esordito dal 1' con il Bologna. Dopo i neroverdi e il derby ci sarà la Champions e il calendario fino a inizio novembre, come per l'Inter e le altre squadre che hanno le coppe europee, è molto fitto.