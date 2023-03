Il Corriere della Sera riporta oggi la notizia della richiesta di proroga da parte del Milan al Comune di Milano per presentare i documenti riguardanti il passaggio di proprietà da Elliot e RedBird. "Dal club rossonero minimizzano e spiegano che per ogni dirigente è richiesta una consistente mole di documenti e che a essere «rallentata» non è solo la burocrazia italiana ma anche quella estera - si legge sul quotidiano - Eppure, la questione, che sembrerebbe solo tecnica, ha in realtà risvolti importanti anche sul fronte stadio. Si allontana, infatti, sempre di più l’opzione numero Uno sul tavolo, quella che vede i due club costruire insieme uno stadio a fianco al Meazza.