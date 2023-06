Il Newcastle scuote il mondo Milan: il club inglese di proprietà del fondo arabo PIF, secondo le ultime voci, sarebbe pronto a scagliare un'offensiva da 60 milioni di euro per Sandro Tonali, uno degli elementi portanti della formazione rossonera. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giocatore bresciano sarebbe già stato avvicinato da emissari dei Magpies, che sono pronti a offrire un ingaggio decisamente più corposo dei 2,5 milioni che Tonali percepisce al momento al Milan.

Per adesso, da Via Aldo Rossi considerano non adeguata dai vertici societari, ma se il Newcastle alzasse la posta una riflessione si imporrebbe. Qualora arrivasse il cash dalla cessione di Tonali, il Milan potrebbe pensare di rientrare nella corsa per Davide Frattesi, per il quale l'Inter ora è decisamente in prima fila, oltre che per Sergej Milinkovic-Savic.