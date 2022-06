Il rinnovo di contratto di Paolo Maldini con il Milan non è ancora arrivato. Provando ad analizzare i motivi di una firma che tarda ad arrivare, il Corriere della Sera spiega anche che l'ex capitano del Diavolo "avrebbe in testa un modello più simile a quello dell’Inter, con lui per capirci nel ruolo di Marotta, ad con poteri assoluti sulle vicende tecniche, e Gazidis-Antonello a occuparsi dei conti - si legge -. Il modello del Milan però prevede un’organizzazione diversa che — ci si può sbilanciare — non cambierà".