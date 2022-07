In attesa del nuovo stadio di Milan e Inter, anche la Cremonese si prepara a diventare proprietario del proprio impianto sportivo. La società neopromossa in Serie A, entro fine anno, come riportato dal Corriere della Sera acquisterà con ogni probabilità lo stadio Zini di Cremona, di cui detiene il diritto di superficie fino al 2118.

In Serie A al momento solo 4 club sono proprietari di uno stadio, ovvero Juventus, Udinese, Sassuolo e Atalanta. La Cremonese diventerebbe il secondo club lombardo in attesa delle due milanesi.