Il Corriere della Sera giudica non troppo positivamente la prova dell'Inter. "Una lunghissima lezione di basco, lingua incomprensibile e dalle origini misteriose: l’Inter in effetti non ci capisce nulla, va subito sotto, riesce a rimanere a galla grazie a Sommer, ma non costruisce un’azione fino al 79’, quando Thuram segna in fuorigioco - si legge -. Il sospetto che il turnover spinto di Inzaghi sia uno dei motivi della serata storta aumenta nell’assalto finale: a tre minuti dal 90’ un tiro di Frattesi diventa un assist perfetto per Lautaro, che si avventa sulla palla e alla prima occasione pareggia, condannando la Real Sociedad, giovane e dalla panchina corta, all’ennesima rimonta".

"L’Inter si salva, ma l’impressione che sia arrivata in riva all’Atlantico con la puzza sotto al naso da vicecampione d’Europa, resta - si legge ancora prima di entrare nell'analisi sui singoli - Asllani è timido, in balia delle onde. A destra la coppia Dumfries-Pavard vive momenti di terrore con Barrenetxea". Fino al buon finale, "nulla dà la scossa all’Inter: Inzaghi mette anche Sanchez per un 3-4-3 da battaglia, Frattesi e Thuram danno il segnale che qualcosa sta cambiando. La Real, specialista nel farsi recuperare, ha il fiato grosso. E alla peggior Euro-Inter della gestione Inzaghi basta un lampo di Lautaro: se rimetti in piedi notti così, in fondo è un buon segno".