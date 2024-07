Simone Inzaghi conosce a menadito gli ingredienti per ripristinare l'entusiasmo che ha portato l'Inter al trionfo con la conquista della seconda stella e una proiezione sempre più verso l'alto. L'edizione odierna del Corriere della Sera si concentra, oltre al contratto (il più ricco tra gli allenatori della A), anche sulle metodologie per riconfermarsi. Ai nerazzurri servono equilibrio e maturità, e perfino una partenza sprint per mettere in difficoltà Conte e Motta, che hanno appena intrapreso un nuovo percorso rispettivamente con Napoli e Juventus. La Regina - evidenzia il Corriere della Sera - si raduna oggi, lo stesso giorno dell'anno scorso.