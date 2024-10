Nuovo fermo di polizia nel mondo ultras. Daniele Cataldo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera un uomo di fiducia di Luca Lucci, è infatti accusato del tentato omicidio di Enzo Anghinelli avvenuto nel 2019.

Indagato come mandante lo stesso Luca Lucci, capo della Curva Sud, attualmente in carcere all'interno dell'inchiesta "Doppia Curva". Anghinelli, ricorda il quotidiano, venne ferito in un agguato a Milano in via Cadore. Chi sparò lo fece mirando alla testa e la vittima si salvò per miracolo dopo aver lottato tra la vita e la morte.