Il Milan continua ad avere fiducia in Stefano Pioli, nonostante l'ultimo periodo nero confermato anche nel ko nel derby contro l'Inter. L'ultima sconfitta dei rossoneri, però, non mette in bilico la posizione del tecnico. Almeno fino a giugno. "La sconfitta nel derby non fa rischiare il posto all'allenatore del Milan, ma solo perché Pioli non è l'unico responsabile del crollo verticale. A giugno si vedrà", scrive il Corriere della Sera.