"Ledure, che cercherà di trovare una mediazione in grado di accontentare un po’ tutti, il calciatore come entrambi i club, è belga come Lukaku e attualmente gestisce in prima persona i suoi interessi - spiega il Corriere della Sera -. Gran parte della sua credibilità nell’ambiente è dovuta a una storica causa vinta nel tribunale di Amsterdam contro gli ex agenti di un altro calciatore olandese, proprio quel Stefan De Vrij con il quale il centravanti ha condiviso gli anni all’Inter. Fondatore e principale rappresentante legale dello studio Cresta , Ledure segue da vicino gli interessi sia di calciatori affermati, sia di giovani di grande prospettiva. Specializzato in questo tipo di contenziosi, come nei contratti e nella loro risoluzione, è anche membro di Aiaf , l’associazione internazionale che raccoglie gli avvocati che si occupano di calcio".

Conosce perfettamente l'olandese, il francese e l'inglese, ma sa districarsi piuttosto bene anche con l'italiano, dettaglio non banale vista la probabile trattativa con i nerazzurri. "L’Inter ha precise esigenze finanziarie, per questo Lukaku si è già mostrato determinato nell’accettare anche un significativo taglio del proprio stipendio (dai 12+3 netti con i Blues agli ideali 9, per quanto il club milanese non sia in genere disposto ad andare oltre i 6, soprattutto per ragioni di bilancio) - suggerisce il Corsera -. Questa sarebbe comunque solo la prima parte di una partita che al momento non ha un interlocutore chiaro. Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, ha per il momento ancora in gestione il club londinese, ma quasi sicuramente non sarà riconfermata dalla nuova proprietà".

Ledure, secondo Lukaku, rappresenta l'arma migliore per salutare il più in fretta possibile il Chelsea: tutto dovrà essere fatto entro giugno in considerazione dei benefici del Decreto Crescita. L'avvocato belga, dal 2018 è anche in prima linea nella gestione legale dello scandalo che ha travolto il calcio belga e ora dovrà lavorare ai fianchi del Chelsea per consentire a Big Rom il rientro a Milano.