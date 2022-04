Da soluzione di emergenza per il calcio alle prese con la ripresa dopo l'interruzione per la pandemia a parte integrante del regolamento. L'IFAB, l'istituto che ha in dote la possibilità di introdurre eventuali modifiche al regolamento del gioco del calcio, ha ufficializzato l'introduzione definitiva delle cinque sostituzioni durante le partite a partire dal primo luglio 2022. Come si legge su Olé, la modifica sarà integrativa dell'articolo tre, quello relativo ai giocatori. Contemporaneamente, sono state comunicate anche altre novità che saranno inserite nel regolamento dalla prossima stagione sportiva su questi temi:

- Il sorteggio effettuato dall'arbitro principale lanciando una moneta in aria ha lo scopo di scegliere il campo e il calcio d'inizio.

- Le ammonizioni o espulsioni di membri dello staff tecnico durante la lotteria dei calci di rigore.