Il report settimanale del CIES Football Observatory si concentra questa volta sui giovani più incisivi dei vari campionati europei, classificando i ragazzi che non hanno ancora festeggiato il loro venticinquesimo compleanno in base a quello che viene definito Impact Score. I giocatori sono stati divisi in base ad alcune caratteristiche e suddivisi per profili tecnici, per ognuno dei quali è stata poi stilata la graduatoria dei 10 calciatori più decisivi. Nella categoria dei difensori-registi primeggia con il massimo del punteggio l'interista Alessandro Bastoni, mentre Federico Dimarco è primo tra i terzini con quota 90.