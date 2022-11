La 395esima edizione del report settimanale dell'Osservatorio del Calcio del CIES rivela che il Manchester City ha schierato finora le 11 formazioni più costose dal punto di vista dei costi di trasferimento. In media, le formazioni titolari dei Citizens per le partite della Premier League includevano giocatori per i quali il club ha investito fino a 605 milioni di euro. Il Paris St-Germain (510 milioni di euro) e il Manchester United (480 milioni di euro) completano il podio. Per quel che riguarda la Serie A, è la Juventus la squadra che ha schierato la formazione dal valore medio più alto, con 300 milioni di euro, seguita da Napoli e Roma. L'Inter è al quarto posto con un valore medio di 147 milioni di euro: l'undici più caro si è visto in occasione del derby contro il Milan con giocatori pagati per 187 milioni.