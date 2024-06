In attesa che WeBuild perfezioni il progetto, già presentato la scorsa settimana a Sala, per la ristrutturazione di San Siro, progetto al quale vanno apportate alcune modifiche, la giunta della Regione Lombardia si riunirà oggi per votare "l'accordo di programma per il possibile nuovo stadio del Milan a San Donato". A renderlo noto è Calcio e Finanza che ricorda come il progetto per il nuovo impianto sportivo del club rossonero dovrebbe sorgere nell'area San Francesco e dovrebbe essere pronto per il 2029. Si tratta di uno stadio dalla capienza di 70 mila posti e diventerebbe la nuova casa del Milan, separata dai cugini dell'Inter.

"Nei giorni scorsi era arrivata la prima adesione fra gli enti potenzialmente coinvolti, quella di FS Sistemi urbani, la società capofila del Polo Urbano di Ferrovie - si legge -. Ora tocca alla Regione, in attesa che la lista si allunghi".