Ancora un incontro che vedrà al centro dei discorsi il tema San Siro. Si terrà oggi il Consiglio Comunale di Milano, dalle ore 16.30 fino alle 20.30, tra i cui punti all’ordine del giorno c’è appunto anche il tema che riguarda il Meazza. Come riporta Calcio e Finanza, l'odg numero sei recita: "Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Cucchiara, Gorini e Rabaiotti avente ad oggetto: Attivazione di una manifestazione di interesse, attraverso un percorso aperto e partecipato, per la riqualificazione dello Stadio Meazza e del comparto di San Siro. (IM/469 circ. 184)». In totale gli ordini del giorno presenti nella lista relativa al Consiglio Comunale odierno sono in tutto 23".

Il sindaco Giuseppe Sala, e i consiglieri coinvolti, esporranno al Consiglio Comunale i prossimi passi "che si susseguiranno sulla questione San Siro, visto che la manifestazione di interesse presentata da Inter e Milan non è vincolante e lascia aperte anche altre opzioni, soprattutto la pista San Donato per i rossoneri" si legge.