L'attesa dietro il silenzio. Inter e Milan hanno deciso di prendere tempo per fare le loro opportune valutazioni in merito al progetto di restyling di San Siro presentato oggi da WeBuild. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i vertici dei due club per il momento si sono limitati ad ascoltare le idee di WeBuild per la ristrutturazione, con il progetto che è stato ufficialmente presentato al sindaco nella giornata odierna.

Le due società hanno deciso di non commentare e vogliono prima avere il tempo di valutare il progetto che è stato presentato, prima di esporsi in maniera ufficiale. Possibile che venga organizzato un nuovo incontro a breve per discutere nuovamente del restyling.