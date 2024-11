L'Inter vola in Champions League: i nerazzurri hanno superato per 1-0 ieri l'RB Lipsia e hanno messo in cascina altri tre punti che avvicinano ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. E anche le casse del club ringraziano sentitamente: in base ai dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato la quota dei ricavi già messa da parte in Viale della Liberazione.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro (quota minima);

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 9,1 milioni di euro;

TOTALE: 59,38 milioni di euro.