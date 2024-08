Sono tanti gli esuberi in casa Juventus, con Federico Chiesa tra i giocatori più rappresentativi e pubblicamente scaricati da Thiago Motta. Il club bianconero punta ad un corposo risparmio, anche se sarà ovviamente complicato piazzare tutte le pedine: il vantaggio maggiore, che si verificherebbe sia in termini di ammortamento che sul fronte stipendio, sarebbe proprio in caso di cessione di Chiesa, accostato anche all'Inter nelle ultime settimane.

L'ex Fiorentina - spiega Calcio e Finanza - pesa a bilancio circa 23 milioni di euro, mentre Arthur ha un impatto sui conti di 17,4 milioni. Seguono Weston McKennie (che pesa oltre 7,5 milioni) e Tiago Djalò, soffiato ai nerazzurri nella sessione di mercato di gennaio con un impatto a bilancio pari a 5,1 milioni e ora con le valigie in mano.