Quanto può valere a livello economico il passaggio ai quarti di finale di Champions League? Calcio e Finanza prova a fare una stima degli incassi che l'Inter potrebbe ottenere in caso di successo finale sull'Atletico Madrid, basate sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ha visto l’Inter chiudere al terzo posto, dietro Napoli e Lazio.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. Ipotizzando lo scenario peggiore per definire la cifra minima, ovvero eliminazione agli ottavi per i nerazzurri con due italiane in finale di Champions e una in semifinale.Le cifre dei ricavi durante questa Champions League (considerando anche l’eventuale accesso ai quarti di finale) sono le seguenti:

Bonus partecipazione: 15,64 milioni di euro;

Ranking storico: 20,5 milioni;

Market pool 1: 3,4 milioni;

Market pool 2: 4,15 milioni;

Bonus risultati: 11,19 milioni;

Bonus ottavi: 9,6 milioni;

Bonus quarti: 10,6 milioni;

TOTALE: 75,08 milioni.