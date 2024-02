Continua il lavoro della "Piracy Shield", la piattaforma anti-pirateria in moto da quasi un mese. Lo strumento è stato donato dalla Lega Serie A all'AgCom e si sta rivelando fondamentale nella lotta al cosiddetto 'pezzotto' da parte del calcio italiano, offrendo "la possibilità di bloccare entro 30 minuti qualsiasi trasmissione streaming pirata e dei siti segnalati" come si legge su Calcio e Finanza che spiega che a farsi carico, inizialmente, della denuncia di una trasmissione pirata sono i detentori dei diritti come ad esempio DAZN e Sky.

Dopo la comunicazione fatta alla piattaforma, quest'ultima genera un 'alert' che viene "poi distribuito ai provider (gli operatori delle comunicazioni) - si legge su CF -. Ai provider è poi affidato il compito dell’oscuramento delle trasmissioni entro 30 minuti". Sono già tantissime le segnalazioni e i blocchi fatti ogni giorno e nell'ultimo mese, secondo le stime fatte da AgCom, gli indirizzi IP bloccati sono stati ben 1.510.