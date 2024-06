Il portale Calcio e Finanza ha preso in analisi tutti i giocatori convocati dalla nazionale dai Mondiali 1974 fino ad oggi, analizzando in particolar modo da una parte la regione di nascita, dall'altro i club di provenienza di ciascun convocato. Su questo fronte in particolare, i giocatori della Juventus hanno rappresentato il 22,7% del totale dei convocati (108 su 475).Il club bianconero ha sempre portato almeno due giocatori in azzurro nei principali tornei, mantenendo la palma di club sempre rappresentato nella nazionale negli ultimi 50 anni (il Milan non ne ha nel 2024 e come la Roma non ne ha avuti per una sola edizione, l’Inter per ben 4). Il record in una singola edizione è di sette giocatori convocati, che la Juventus ha ottenuto in tre edizioni (1980, 2000 e 2012) e il Milan in una edizione (1994).

Sul podio delle più rappresentate, oltre alla Juventus, anche Milan (13,4%) e Inter (11,6%). Nelle 21 competizioni prese in considerazione, la Juventus ha avuto il maggior numero di convocati (rispetto a Milan e Inter) in 14 di queste: non nel 2024, però, con il sorpasso dell’Inter che avrà il maggior numero di giocatori in un torneo per la prima volta dal 1990.