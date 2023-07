Possibile tris di Esposito allo Spezia. Dopo Salvatore, arrivato lo scorso anno, e Francesco Pio in arrivo a breve, il club ligure potrebbe completare il set anche con l'arrivo di Sebastiano. L'attaccante è rientrato all'Inter dopo l'esperienza al Bari, ma difficilmente rimarrà. Come riportato dal Corriere dello Sport, c'è anche lo Spezia tra le squadre interessate al calciatore, che nei 6 mesi trascorsi in Puglia ha raccolto 15 presenze, collezionando quattro gol e due assist. Da non dimenticare, però, lo stesso Bari che sta lavorando per riportarlo al San Nicola.