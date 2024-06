Cadrà anche l’opzione per il Cagliari fissata a circa 4 milioni per il riscatto di Gaetano Oristanio.

Come ricorda il Corriere dello Sport, l'attaccante 21enne è in prestito in Sardegna e farà ritorno all'Inter dopo l'annata vissuta con più ombre che luci nell'isola. Secondo il quotidiano romano, la cifra viene considerata infatti troppo alta dal club sardo, ma con uno sconto si può chiudere.