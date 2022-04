Domenica 3 aprile, il tutto esaurito dell'Allianz Stadium per Juve-Inter chiuderà un cerchio che si era aperto l'8 marzo 2020, quando il derby d'Italia, l'ultima partita di Serie A disputata prima del lockdown, si disputò senza spettatori. E' quanto si legge oggi sul Corriere dello Sport, dove si ricorda che dal prossimo 1° aprile gli stadi italiani torneranno al 100% della propria capienza, compreso l'impianto di proprietà dei bianconeri che ospiterà la gara di cartello della 31esima giornata del campionato italiano. "Non c'è Antonio Conte ma si rivede Max Allegri, c'è ancora per poco Paulo Dybala che quella notte segnò un gol da applausi, lo scudetto è cucito sulla maglia nerazzurra. Dato il momento, sono comunque due le paroline magiche da cui si proverà a ripartire: sold out, quello che tutti si aspettano alla Continassa magari già nelle prossime ore, oggi infatti inizierà la vendita libera una volta ultimate le prelazioni", si legge sul quotidiano romano.