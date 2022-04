Come noto, la Curva Nord dell'Inter marcherà visita domenica sera all'Allianz Stadium per la sentitissima gara con la Juve, colpa dei prezzi (un biglietto per il settore ospiti costa 55 euro), del numero e delle modalità di scelta dei tagliandi messi a disposizione (solo 500 su un totale di 1.077 per cui è necessaria la registrazione allo store ufficiale bianconero). La parte più calda del tifo nerazzurro, però, non farà mancare il suo supporto ad Handanovic e compagni alla vigilia del derby d'Italia presentandosi ad Appiano Gentile prima della partenza della squadra verso Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.