Questa sera l'Inter sfiderà il Lione in amichevole e Inzaghi avrà di fatto la rosa al completo. Secondo il Corriere dello Sport il tecnico nerazzurro utilizzerà sia Gosens che Skriniar, tornati a disposizione nell'allenamento congiunto di giovedì alla Pinetina contro la Pro Sesto. Chi non viaggerà a Cesena con la squadra è invece Sanchez "che la prossima settimana potrebbe trovare l'accordo per la buonuscita (8 milioni tra stipendi del 2020-21 e incentivo all'esodo) e accettare la corte del Marsiglia", si legge. Resta a Milano anche Pinamonti che aspetta l'Atalanta: al momento l'offerta della Dea non soddisfa l'Inter.