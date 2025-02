Alla fine viene fuori un pareggio che - secondo il Corriere dello Sport - non accontenta nessuno. Non accontenta il Milan, che aveva fatto la bocca a vincere il terzo derby consecutivo da netto sfavorito, e non accontenta l'Inter, che ha rimediato l’1-1 solo nel recupero, dopo tre pali, tre gol annullati e, soprattutto, un rigore solare non assegnato su Thuram.

Come sottolinea il quotidiano romano, le conseguenze, per entrambe, sono tutte in classifica. Nel dettaglio: "La truppa di Inzaghi non approfitta del pari del Napoli, resta a -3. E ora si ritrova obbligata a battere la Fiorentina nel recupero di giovedì per l’aggancio ma anche a non commettere altri passi falsi di qui allo scontro diretto del Maradona del 2 marzo, nonostante il calendario penda tutto dalla parte di Conte".