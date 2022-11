L’analisi dei filmati di quanto avvenuto sabato scorso durante Inter-Sampdoria sta dando i primi risultati. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport che torna sui fatti di San Siro di sabato scorso. "Gli agenti della Digos che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di San Siro, infatti, hanno isolato alcuni frames significativi, attraverso cui sono stati individuati «alcuni ultras che hanno provocato il deflusso ed isolato la posizione di un altro ultras responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio», viene spiegato in una nota della Questura di Milano. Sono in corso ulteriori riscontri, mentre al momento non ci sono denunciati. Tutto ciò che emergerà dell'inchiesta verrà comunicato all'autorità giudiziaria, in vista della possibile emissione di Daspo nei confronti dei responsabili".