Hakan Calhanoglu l'uomo-copertina di Inter-Stella Rossa secondo il Corriere dello Sport. Per il gol su punizione che ha stappato la partita, ma non solo.

Il turco è sempre più un giocatore cruciale per Inzaghi e il fatto che i nerazzurri siano tornati a segnare in Champions da calcio piazzato dopo 14 anni (l'ultimo era stato Sneijder a Mosca contro il CSKA nel 2010) qualcosa vorrà pur dire.

"Undici minuti, gol a freddo ma è già una sentenza. I tratti di leader, Hakan li ha pure per momenti così. Gli basta una palla, in quella stessa porta nella quale cacciava il pallone liberatorio di un Inter-Barcellona della svolta due anni fa. Notte in cui Calha si scoprì regista efficace e produttivo. Avanti tutta per un'Inter che dopo il derby ha fatto pace coi risultati", sottolinea il quotidiano romano.