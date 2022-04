Tra la Lazio e Francesco Acerbi l'addio pare inevitabile. L'ostilità della Curva Nord è incessante, già a febbraio c'è stato un incontro tra i manager del difensore e il club biancoceleste, in cui è emersa l'intenzione di valutare eventuali offerte di mercato. Lotito e Tare non si sono opposti, se Acerbi confermerà la volontà di lasciare la Lazio sarà esaudito, a patto che porti un'offerta conveniente. Come riporta il Corriere dello Sport, le big del Nord cercano centrali: la Juve si è lanciata su Rudiger, il Milan cerca un centrale e prova a convincere Romagnoli a restare aumentando l'offerta per il rinnovo, l'Inter pensa al dopo-De Vrij. Acerbi ha 34 anni, il suo valore tecnico è indubbio, l’età conta ai fini di una trattativa di mercato. Eventuali club interessati proveranno a giocare al ribasso, ben si sa che Lotito non è tipo da far sconti. Il più delle volte l'ha spuntata lui quando si è dovuto attivare per trasferimenti in uscita tra i big.