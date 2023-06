La mossa di Paramount+ di diventare sponsor di maglia dell'Inter per le ultime due gare della stagione, con Torino e Manchester City, non nasconde la volontà della piattaforma di streaming premium di entrare nella corsa ai diritti tv della Serie A. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, lo sport in diretta non è tra gli investimenti principali, quantomeno in Italia, previsti da Paramount+, già casa del nostro campionato negli Usa, dove trasmette tutte le 380 partite, almeno 25 di Coppa Italia e la sfida di Supercoppa Italiana ogni stagione.