"L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne andrò". Così Arturo Vidal, parlando ai colleghi cileni de La Tercera, ha ufficializzato il suo addio all'Inter a fine stagione. Una separazione che potrebbe avere impatti diversi sui conti del club nerazzurro, a seconda della formula della sua cessione. Stando alle stime fatte da Calcio e Finanza, il calciatore ha un costo storico di 2,250 milioni di euro, la cifra versata al Barcellona per il suo acquisto, e al 30 giugno 2022 il suo valore a bilancio sarà pari a 750mila euro. Ragion per cui, Beppe Marotta dovrebbe piazzarlo a questa cifra per non fare registrare una minusvalenza; diverso il discorso sullo stipendio che potrebbe fruttare alla società di Viale della Liberazione un risparmio, considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, pari a 12,45 milioni di euro circa sul bilancio 2022/23.