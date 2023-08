Basandosi sulle cifre riportate dai media italiani, Calcio e Finanza ha calcolato l'impatto economico dell'operazione Lazar Samardzic sui conti dell'Inter. Stando ai colleghi, il club nerazzurro iscriverebbe nel bilancio 2023/24, contando la cessione Giovanni Fabbian slegata a livello contabile da quella del serbo, una quota di ammortamento di 4 milioni di euro a livello di cartellino, alla luce del contratto da 5 anni che si appresta a firmare l’ex Udinese (fino al 30 giugno 2028). A questa cifra va aggiunta l’ingaggio lordo del calciatore: usufruendo degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, il peso sulle casse nerazzurre per la stagione 23/24 in totale si attesta sui 1,965 milioni.

"In totale quindi il costo che i nerazzurri dovranno mettere a bilancio nella stagione 2023/24 sarà pari in totale a 5,965 milioni per quanto riguarda Lazar Samardzic", si legge.