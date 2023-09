Si parte con Lazio-Atletico Madrid e si finirà con Inter-Real Sociedad (12 dicembre), ma Mediaset trasmetterà in chiaro anche un'altra gara europea della squadra nerazzurra: quella del 3 ottobre a San Siro contro il Benfica. Come riportato da Calcio&Finanza, Mediaset ha scelto di trasmettere in chiaro due gare di Inter e Milan e una partita a testa per Napoli e Lazio, in base al bacino di utenza dei club e alla pubblicità".

"Uno spot per una singola gara in chiaro su Mediaset di Inter o Milan nei gironi di Champions League 2023/24 costa in media 205mila euro, in una forbice che va da 146mila a 259mila euro per uno spot di 15 o 30 secondi durante la partita. Per le sfide di Napoli e Lazio, invece, si spende circa il 22% in meno: il prezzo medio di uno spot di 15 o 30 secondi è infatti di 168mila euro, con una forbice che va da 119mila a 213mila euro", si legge sul sito specializzato.